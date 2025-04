Palmeiras: Felipe Anderson volta à posição que lhe fez valer R$ 182 milhões

Felipe Anderson teve raros bons minutos com a camisa do Palmeiras em uma nova posição, e mostrou para Abel Ferreira que pode ser uma opção com o time enfrentando problemas na criação de jogadas e com Raphael Veiga em péssima fase.

O que aconteceu

O meia disputou 24 minutos na estreia do Palmeiras no Brasileirão contra o Botafogo e mostrou uma clara melhora em relação ao que vinha apresentando em campo. Ele entrou no lugar de Raphael Veiga, como segundo atacante — onde viveu bons momentos na primeira passagem pela Lazio, até julho de 2018.

Felipe já tinha recebido minutos em todos os jogos da fase final do Paulistão, mas pela primeira vez mostrou algo diferente. Ele acertou 92% dos passes (11/12) e ganhou 2 de 3 duelos no chão contra o Botafogo, em números do Footstats. Em seu primeiro toque na bola, o meia deu dois dribles desconcertantes que fizeram o Allianz Parque vibrar — uma cena rara no estádio palmeirense em ação de Felipe com a bola.