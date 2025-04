Paixão pelo Corinthians ajudou torcedor mirim a superar crises sensoriais

Jorge tem o mesmo nome do padroeiro do Corinthians, está sempre com uma camisa alvinegra e ama futebol. Prestes a completar 4 anos, no próximo dia 16, a criança que aparece sorridente em várias fotos nas cadeiras da Neo Química Arena evoluiu muito desde a primeira visita ao estádio.

O início da relação entre o pequeno corintiano e a fiel torcida foi difícil. Isso porque uma das principais características do Transtorno do Espectro Autista (TEA) é a dificuldade de processar muitos estímulos pela hipersensibilidade sensorial — sejam ruídos, luzes e até cheiros. O intenso barulho e a multidão da Arena desencadeavam as crises sensoriais em Jorge, que é uma criança autista.