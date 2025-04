Oscar será titular do São Paulo na estreia na Libertadores, diz Hernan

Oscar se recupera de lesão na coxa e não deve jogar a partida inteira — Marcos Antônio deve substituí-lo no decorrer do jogo.

Se ele não reunir condições para 90 minutos, o Marcos Antônio é o substituto natural.

O Marcos Antônio é um terceiro homem de meio de campo, é um motorzinho.

Se Oscar está de volta, Lucas segue como desfalque.

O atacante desfalca o time desde a pancada no joelho na semifinal do Paulistão, não deve jogar no fim de semana pelo Brasileirão e está sendo preparado para voltar na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, na quinta-feira (10) da semana que vem, no Morumbis.