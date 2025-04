O jovem ansioso e o experiente em xeque: as dúvidas na lateral do Santos

A alternativa para a posição é Aderlan, que está em fase final de recuperação de cirurgia no joelho. Ele deve ficar à disposição entre maio e junho.

Aderlan tem 34 anos e foi dispensado justamente por Caixinha no Red Bull Bragantino. O técnico, porém, viu um "fim de ciclo" no ex-clube e não descarta utilizá-lo no Santos.

Pedro Caixinha e o Bragantino entenderam no fim de 2023 que precisavam rejuvenescer a posição e trouxeram Nathan Mendes. Aderlan agora reencontra o português à procura de um novo momento.

Se o Santos entender que a lateral-direita não está resolvida, um reforço será buscado no meio do ano. O Peixe entende que não há possibilidades na base para a posição neste momento.