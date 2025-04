Substituto de Hugo Souza tem mais gols sofridos do que jogos no Corinthians

Mesmo assim, Donelli teve seu maior número de jogos em 2024 e pegou seu primeiro pênalti pelo profissional. O goleiro garantiu o empate em 1 a 1 entre Corinthians e Cuiabá pela 12ª rodada do Brasileirão.

E a tendência é que o arqueiro bata seu recorde de partidas em uma temporada. Hugo Souza deve desfalcar o Corinthians por um mês, o que dará a Donelli algo próximo de dez jogos seguidos como titular. Ele já assumiu a meta alvinegra no empate em 1 a 1 com o Bahia pelo Brasileirão.

Desempenho em 2025

Donelli disputou os três primeiros jogos do Corinthians pelo Paulistão e o empate contra a Portuguesa. O Alvinegro venceu os primeiros compromissos por 2 a 1, e o arqueiro foi capitão contra o Água Santa.

Ele voltou a campo no empate com o Bahia, pela primeira rodada do Brasileirão e faz hoje seu primeiro jogo em torneio sul-americano. Hugo Souza foi o titular nos quatro jogos do Corinthians pela fase preliminar da Libertadores.

Os números de Matheus Donelli