Magno Alves sobre volta para atuar com filho aos 49 anos: 'Estou correndo'

Pedro, por sua vez, sonha em seguir os passos do pai e, quem sabe, atuar pelo Fluminense, onde Magno é ídolo.

"Seria um sonho jogar lá e fazer minha própria história. Sei que sempre haverá comparações, mas cada um tem seu caminho", afirmou.

Quanto ao futuro de Magno Alves, a continuidade no futebol ainda é incerta. "As pernas já não são as mesmas, mas ainda estou correndo", disse ele, deixando aberta a possibilidade de seguir jogando. Independentemente do que acontecer, a experiência de pai e filho dividindo o campo já se tornou um momento único no futebol brasileiro.

Filhos de jogadores famosos

Edinho, filho do Rei, foi goleiro do Santos e depois se tornou treinador. Thiago Coimbra, herdeiro de Zico, tentou a carreira, mas não vingou. Romarinho, filho do atual presidente do América-RJ, passou pela base do Vasco e, no ano passado, realizou o sonho do pai ao atuar ao seu lado na Série A2 do Campeonato Carioca.

Outros conseguiram maior destaque. Mazinho, tetracampeão mundial em 1994, tem dois filhos no futebol: Thiago Alcântara, que brilhou no Bayern de Munique e na seleção espanhola antes de se aposentar, e Rafinha, ainda em atividade. Bebeto, que eternizou a comemoração do "balanço de bebê" na Copa de 94, viu o filho Matheus Oliveira seguir a carreira e atualmente jogar nos Emirados Árabes.