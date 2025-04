Atual campeão, Botafogo perde no Chile em estreia na Libertadores

No ataque seguinte, Di Yorio não desperdiçou e fez 1 a 0 para a Universidad do Chile. O atacante argentino recebeu na grande área em jogada de contra-ataque da La U e ficou cara a cara com John, batendo na saída do goleiro do Fogão.

Após o gol, Renato Paiva fez duas substituições imediatas no Botafogo, colocando Elias Manoel e Artur nos lugares de Patrick de Paula e Matheus Martins. No entanto, a Universidad de Chile continuou com seu futebol de retranca, dificultando a vida do Botafogo, que não conseguiu penetrar na defesa chilena. Os chilenos também abusaram da catimba até o apito final que decretou a vitória da La U.

Gols e destaques

Quase um golaço. Aos, 28 minutos do 1º tempo, Igor Jesus recebeu na linha de fundo sem muito ângulo, mas arriscou o chute mesmo assim. O goleiro Castellón defendeu com os pés, evitando um golaço.

Fez um barulhinho. O uruguaio Santi Rodríguez foi um dos destaques do Botafogo na primeira etapa da partida. O ponta arriscou dribles, deu bons passes na última faixa do campo e quase abriu o placar aos 38 minutos, com um chute mascado que foi espalmado pelo goleiro Castellón.

Jogo truncado. O 2º tempo começa com o árbitro apitando muitas faltinhas para ambos os lados e a bola quase não rola nos primeiros 5 minutos. Gregore, do Botafogo, leva cartão amarelo por chegar atrasado na marcação de Di Yorio, argentino com passagem pelo futebol brasileiro, atuando no Athletico-PR em 2024.