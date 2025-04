José Mourinho é expulso por beliscar nariz de rival em clássico na Turquia

José Mourinho, técnico do Fenerbahce, agrediu Okan Buruk, do Galatasaray, no fim da partida entre as equipes pelas quartas de final da Copa da Turquia.

O técnico português, de 62 anos, beliscou o nariz do treinador rival e foi expulso. A partida terminou com vitória do Galatasaray por 2 a 1, eliminando o time de Mourinho.

O que aconteceu

O clássico entre Fenerbahce e Galatasaray pelas quartas de final da Copa Turquia foi bastante quente. O time visitante abriu 2 a 1 no 1º tempo da partida com dois gols de Victor Osimhen, com Szymanski descontando para o Fernebahce.