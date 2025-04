Hernan: Milito diz 'não' ao Fluminense; Renato Gaúcho é forte no bastidor

Segundo o colunista, o Flu busca um técnico estrangeiro no mercado, mas Renato Gaúcho é uma opção nacional que tem força nas Laranjeiras.

A ideia do Fluminense é fechar esse treinador até a semana que vem.

O Fluminense mira em técnicos estrangeiros, está de olho nesse mercado, mas o nome do Renato é muito forte ainda nos bastidores.

André Hernan

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)