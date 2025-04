Fla espalha gols e 23 jogadores balançam as redes nos 213 dias sem Pedro

Pedro também foi o vice-artilheiro do Brasil. Ele ficou com apenas um a menos que Yuri Alberto, do Corinthians.

Em 2023, Pedro disputou a temporada completa e sem nenhuma grave lesão. Com isso, fez ainda mais gols, num total de 35. Ele foi seguido por Gabigol, com 20; e Arrascaeta, com 11. E mais uma vez foi vice-artilheiro do Brasil, ficando com cinco a menos que Germán Cano, do Fluminense.

Retorno está bem próximo

O retorno de Pedro está bem próximo e acontecerá ainda este mês. O atacante está 100% reintegrado às atividades com o restante do elenco desde a última segunda-feira.

Seu aproveitamento dependerá dos sinais demonstrados nos treinos. Sua volta será gradativa e com ganho de minutagem aos poucos nas partidas.