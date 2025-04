Endrick quebra silêncio sobre poucas chances no Real Madrid após golaço

Endrick anotou o gol de empate do Real Madrid na partida, que terminaria em 4 a 4 na prorrogação. O brasileiro explicou o golaço de cavadinha.

Quando o Vini meteu a bola, eu pensava que o goleiro sairia, mas ele continuou no gol. Pensei em chutar forte, mas ao levantar a cabeça, vi que ele ia ao chão, e minha única opção era a cavada. Deu certo.

Sobre a classificação suada, Endrick falou que gosta do clima do Santiago Bernabéu em jogos emocionantes: "Me encanta essa loucura. Quero ganhar mais fácil, claro, mas quando vivemos isso, com toda a torcida celebrando assim, o banco de reservas... Me encanta isso.

Com a classificação, Endrick vai disputar sua quarta final com a camisa do Real Madrid. O brasileiro segue 'encantando' com o momento vivido: "Isso me encanta, claro. Estou no Real Madrid para ajudar. E ganhar títulos. Estamos indo bem e em mais uma final. Também podemos chegar na Champions"

Endrick chegou a cinco gols na Copa do Rei e empatou na artilharia com o argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madri.