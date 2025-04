Sem Hugo Souza e Garro, Corinthians escala time titular com mudanças

Antes da partida, o Timão também anunciou o corte do argentino Fabrizio Angileri, por uma tendinite no bíceps da coxa esquerda. Ele foi a única contratação do Timão em 2025.

Romero está entre os 11 iniciais do Alvinegro paulista. O esquema 4-3-3 é uma alternativa à ausência de Garro.

Matheus Bidu será titular na lateral-esquerda depois de uma longa sequência no banco de reservas. Bidu ficou fora da última relação do técnico Ramón Díaz, no empate com o Bahia fora de casa pelo Brasileirão, por licença paternidade.

O Huracán tem: Galíndez; De La Fuente, Fabio Pereyra, Pellegrino e Ibáñez; Pérez, Ojeda e Leonardo Gil; Sequeira, Mazzantti e Alanis.