Corinthians 'baleado' estreia com derrota para o Huracán na Sul-Americana

Sem criatividade para iniciar jogadas, o Corinthians mudou bastante no 2º tempo. No entanto, o time não conseguiu se encontrar com as substituições. Talles Magno e Giovane entraram numa tacada só, nos lugares de Romero e Martínez, e pioraram o setor ofensivo. Na tentativa de corrigir a postura, Díaz colocou Igor Coronado nos minutos finais. O meia tentou imprimir ritmo, mas foi bem marcado.

Memphis se lamenta durante jogo entre Corinthians e Huracán na Sul-Americana Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Lances importantes

0x1. Sequeira subiu sozinho e mandou para o gol de cabeça, após cobrança de escanteio. Matheus Bidu, Yuri e Romero estavam próximos do atacante, mas não marcaram a bola aérea.

Quase, Yuri! Após uma triangulação de manual entre Memphis, Martínez e Yuri, o camisa 9 ficou sozinho dentro da área para finalizar e mandou uma bomba, que passou pertinho da trave esquerda de Galíndez.

1x1. O empate do Timão também foi pelo alto. No rebote de um cruzamento, Carrillo ficou com a sobra, puxou o ataque para o fundo pelo lado direito e cruzou com categoria. Gustavo Henrique e Raniele subiram mais do que a defesa, porém foi o camisa 14 que fuzilou a rede de cabeça.