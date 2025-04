Corinthians perde invencibilidade de oito meses e 23 jogos na Arena

De lá para cá, foram 23 jogos. O Corinthians venceu 18 deles e empatou os outros cinco — entre eles o da final do Paulistão contra o Palmeiras, que deu o título ao Timão.

Infelizmente, esse tabu foi quebrado aqui em casa. Mas a gente vai continuar trabalhando, temos poucos dias para trabalhar agora para que o próximo jogo seja muito diferente. Yuri Alberto, à ESPN

Corinthians perde para o Huracán

O Corinthians sofreu com a bola aérea e foi derrotado pelo Huracán na primeira rodada da Sul-Americana. Todos os gols do jogo saíram no primeiro tempo.

Sequeira abriu o placar para o Huracán após cobrança de escanteio. Raniele empatou para o Corinthians, mas Sequeira, após erro de Gustavo Henrique ao tentar cortar cruzamento, fez o segundo dele e definiu o placar em Itaquera.

O Corinthians jogou 'baleado'. Garro, Hugo Souza e Angileri ficaram de fora da partida por causa de lesões.