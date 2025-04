Cláusula em contrato pode colocar Rafael no top 5 de goleiros do São Paulo

Com esse novo período de contrato garantido, Rafael tem boas chances de entrar no top 5 dos goleiros com mais jogos na história do Tricolor. Para isso, ele precisa manter a média que teve nos últimos dois anos, quando somou 117 jogos.

Se mantiver a média, Rafael chegaria ao final de 2028 com 349 jogos pelo Tricolor, ultrapassando Suly, atual quinto colocado com 266 partidas. O quarto lugar pertence ao histórico Zetti, que somou 432 jogos.

É um enorme privilégio e uma grande honra seguir escrevendo minha história no clube. Sempre tive o Zetti como uma das minhas grandes inspirações, tanto dentro como fora de campo. Ele construiu uma trajetória linda no São Paulo e em toda a sua carreira. Vou seguir trabalhando forte para também deixar minha marca por aqui. Neste ano, temos grandes desafios pela frente e vamos lutar por títulos.

Rafael

Confira o top 15 de goleiros com mais jogos pelo São Paulo