Clássicos de Rio e São Paulo podem 'encolher' no Brasileirão

A alegação é a de que o Vasco tem o direito de mandar seu jogo em casa — evitando que, na prática, o Fla tenha mais um jogo no Maracanã, terreno conhecido.

Há também questões comerciais relativas ao aluguel do estádio, que já fizeram com que o Vasco levasse para o Nilton Santos um dos clássicos da semifinais do Carioca.

O jogo do Estadual já foi uma prova de como o público pode despencar. No Nilton Santos, 10.788 pagantes. Em São Januário, a perspectiva é de mais. Só que bem menos do que os cerca de 60 mil potenciais em um duelo no Maracanã.

O posicionamento da polícia será crucial, até para entender se o desfecho será torcida única ou negativa da CBF de que o duelo aconteça na Colina.

0:00 / 0:00 Siga o UOL Esporte no

O caso do Palmeiras

No caso do Palmeiras, a discussão é menos "bélica". E deve-se ao já conhecido contrato que mescla agenda de shows com o futebol.