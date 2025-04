Bira: Garro parece não confiar em depto. médico do Corinthians

O fato de Rodrigo Garro escolher fazer um tratamento em Madri e não no Corinthians sugere que ele não está satisfeito com o que o departamento médico do clube oferece, avaliou Bira, no fim de Papo.

Para o comentarista, O meio-campista parece ter chegado ao limite do que poderia fazer para tratar o joelho dentro do Corinthians e o tempo de recuperação pode indicar se a lesão regrediu ou evoluiu durante o tempo em que Garro se cuidou no clube.