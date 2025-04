Barcelona elimina Atlético e pega Real na final da Copa do Rei após 11 anos

O Barcelona vai encarar o Real Madrid na final da Copa do Rei. Os Merengues eliminaram a Real Sociedad na última terça-feira. Os rivais se encontram na decisão da Copa do Rei após 11 anos — a última foi em 2014 e terminou com título do time de Madri.

Classificação e jogos Copa do Rei

A final está prevista para ser disputada no dia 26 de abril. O local e horário serão divulgados pela Real Federação Espanhola de Futebol.

O Barcelona volta a campo no sábado, quando recebe o Betis, às 16h (de Brasília). O Atlético de Madri joga contra o Sevilla, no domingo, às 11h15. Os dois jogos valem pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

Como foi o jogo

O Barça foi melhor no primeiro tempo e saiu na frente com um biquinho. A equipe visitante criou as principais chances, deu trabalho para a defesa do Atlético de Madrid e abriu o placar com Ferran Torres, aos 26. Yamal deixou o atacante cara a cara com Musso. Ele tocou de bico e venceu o goleiro.

O Atlético dominou o segundo tempo tenso e teve um gol anulado. A equipe da casa voltou com postura mais ofensiva, pressionou o Barça e até empatou com Sorloth, mas o norueguês teve o gol anulado porque estava impedido no momento do passe. Os Colchoneros partiram para o tudo ou nada nos minutos finais — acabaram ficando com o nada.