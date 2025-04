Após golaço, Endrick comemora vaga do Real com esposa em campo; veja fotos

Após marcar um golaço contra a Real Sociedad, Endrick teve a companhia da esposa ainda em campo para comemorar a classificação do Real Madrid à grande final da Copa do Rei.

O que aconteceu

Endrick compartilhou fotos dele e da esposa Gabriely Miranda se beijando no gramado do Santiago Bernabéu (veja abaixo). "Eu, você e Deus", escreveu o atacante de 18 anos, em post compartilhado com a companheira.