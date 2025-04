Flamengo e Palmeiras têm maiores viagens por estreia na Liberta; veja

A Copa Libertadores começa hoje, e alguns clubes precisarão atravessar parte do continente logo na primeira rodada. Entre os sete clubes brasileiros, o Flamengo percorrerá a maior distância, enquanto Bahia e Fortaleza serão mandantes. O levantamento considerou as distâncias entre as cidades natais dos times e os locais das partidas.

O que aconteceu

O Flamengo percorrerá mais de 4.600 km para encarar o Deportivo Táchira (VEN) na quinta-feira. Uma viagem de avião entre o Rio de Janeiro e San Cristóbal tem quase seis horas de duração.

O Palmeiras é o segundo com a maior viagem: serão aproximadamente 3.500 km até Lima, em cerca de 4h30. O time de Abel Ferreira encara o Sporting Cristal (PER) na quinta-feira, às 19h (de Brasília).