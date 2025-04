Vasco pede à PM que jogo com Fla em São Januário seja com torcida visitante

Imagem: Paulo Fernandes / Site oficial do Vasco

O UOL apurou que no ofício enviado ontem pelo Vasco à Polícia Militar o pedido é para que o clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, seja realizado em São Januário com a presença de visitantes. A opção por torcida única foi sugerida como alternativa caso a PM vete os rubro-negros do estádio.

O que aconteceu

A solicitação é em "caráter excepcional" já que, atualmente, não há um laudo que permita essa possibilidade. O ofício foi enviado pelo Cruzmaltino ao Batalhão Especializado em Policiamento nos Estádios (Bepe).

O Vasco cita os jogos realizados em São Januário, com a presença de visitantes, contra Corinthians, São Paulo, Santos e Cruzeiro. Tais clubes possuem torcidas com histórico de rivalidade com os vascaínos.