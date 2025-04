STJD analisa liminar para punir Inter após arremesso de banana no Feminino

O clube virou alvo de uma medida inominada no STJD e a ideia é que, além da punição da liminar, o Inter ainda seja julgado e fique sujeito a eventualmente levar mais punições por causa do comportamento da torcida.

O pedido de liminar é analisado diretamente pelo presidente do STJD, Luís Otávio Veríssimo. O UOL apurou que ele deve se manifestar ainda hoje. Posteriormente, o caso será julgado pelo Pleno do STJD.

O que disse a súmula

O relato da súmula da partida serve como embasamento, além das imagens do jogo.

"Fui informada após a finalização da partida pela quarta arbitra e pela atleta n°18, sra. Layza Alves, da equipe Sport Club do Recife, que depois do gol de empate da equipe visitante, foi arremessada uma banana e casca de banana em direção ao banco de reservas da equipe do Sport Club do Recife, alegando que as mesmas foram jogadas por parte da torcida do Sport Club Internacional, que se encontrava atrás do banco de reservas da equipe visitante. Os objetos arremessados foram entregues para a quarta árbitra (Andressa Hartmann)" ,escreveu a árbitra Cássia Franca de Souza.

O que a procuradoria considerou

A denúncia da procuradoria contra o Inter foi feita com base no artigo 243-G, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de ato discriminatório.