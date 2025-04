Sem Garro, Coronado ganha nova chance e tempo para engrenar no Corinthians

Parar um tempo até que o meu joelho fique bem vai ser bom. Não sei quanto tempo, mas não acho que seja muito. Tem que desinflamar meu joelho, tem muita agulha ali. Fiz muita coisa para conseguir jogar. Cabeça boa e tratar de voltar rápido. Sei que teremos muitos jogos pela frente, estou muito motivado com o que a gente tem por jogar.

Rodrigo Garro, à ESPN

Com isso, a expectativa é que Igor Coronado ganhe mais minutos como titular no esquema 4-4-2 — preferido de Ramón. Porém, o jogador de 32 anos terá de disputar espaço com Breno Bidon, jovem que pode fazer a mesma função e ganhou projeção sob o comando dos Díaz.

Pelo longo período de inatividade, a comissão adota cautela com o meia, que ainda precisa recuperar ritmo para jogar os 90 minutos. Se engrenar, Coronado pode finalmente ter uma sequência como titular no Brasileirão desde que foi contratado pelo clube do Parque São Jorge. Nesta edição do Paulista, ele foi escalado entre os 11 iniciais em 7 rodadas seguidas.

No último domingo, Coronado iniciou entre os reservas — dos reservas — no empate por 1 a 1 diante do Bahia, fora de casa, na 1ª rodada do Brasileirão. O camisa 77 entrou aos 15 minutos do segundo tempo, no lugar de Alex Santana, e teve 86% de acertos nos passes. Ele errou os três cruzamentos e os três lançamentos que tentou, demonstrando certa dificuldade com o tempo de bola.

Formação mais ofensiva também é opção