Acabou a corridinha? Segurança de Messi é barrado dos gramados da MLS

"Sombra" de Lionel Messi nos jogos do Inter Miami, o segurança Yassine Chueko contou que não poderá mais ficar na beira do gramado em jogos pela MLS e Concacaf.

Não me permitem mais entrar em campo [...] Trabalhei no Campeonato Francês e na Champions League. Em sete anos, só vi seis pessoas invadirem o campo. Aqui (nos EUA), cheguei em julho de 2023 e já tivemos 16 invasões. É um problema real, e me deixar fora de campo não vai solucionar o problema. Yassine Chueko, ao canal do YouTube House of Highlights