Ronaldo monta top-4 de técnicos para assumir a seleção e corneta CBF

O ex-jogador cornetou a demora da CBF para eleger um novo comandante para a Amarelinha: "Deveria ser feito com muito mais velocidade do que a CBF está fazendo", afirmou.

Ronaldo ainda mandou um recado para o presidente Ednaldo Rodrigues. O Fenômeno tentou ser candidato à presidência da CBF, mas não teve apoio e acabou desistindo. Ednaldo foi reeleito por aclamação.

Muitos esperam que eu seja aquela oposição massacrante, oportunista e eu não quero ser isso. Eu quero ajudar o futebol [...] Ele não é meu inimigo e eu não sou inimigo dele. Ronaldo, à Band

Situação dos técnicos escolhidos por Ronaldo

Guardiola vive uma temporada ruim no Manchester City e já brincou sobre a chance de assumir a seleção brasileira. O espanhol tem contrato com o time inglês até 2027, tem como principal esperança de título a Copa da Inglaterra e disputará o Super Mundial de Clubes.

Jorge Jesus quer comandar o Brasil e aceitaria sair do Al-Hilal antes do Super Mundial. O português tem contrato com os sauditas até o meio deste ano e admitiu a Mauro Cezar Pereira, colunista do UOL, que toparia assumir o posto deixado por Dorival Jr.