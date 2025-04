Real vai à final da Copa do Rei com Endrick ovacionado em jogaço de 8 gols

O elenco comandado por Carlo Ancelotti correu atrás, ficou na frente e sofreu com o empate no agregado novamente. Bellingham e Tchouaméni, aos 37 e 41 minutos, respectivamente, marcaram para fazer 3 a 3 no jogo e 4 a 3 no agregado. Mas Oyarzabal apareceu de novo para estragar a classificação do Real Madrid, cabeceando sozinho para levar o duelo à prorrogação.

Rudiger marca na prorrogação e classifica o Real

Na prorrogação, o Real Madrid conquistou a vitória nos últimos 15 minutos. Mbappé dominou bela bola, deu um chapéu no zagueiro quase na pequena área e tentou cabecear para marcar, mas foi desequilibrado pela marcação no último momento do primeiro tempo. Na segunda etapa, Rudiger conseguiu belo cabeceio após escanteio de Arda Guller para dar a classificação ao time da casa.