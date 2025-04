Palmeiras pede mudança de Dérbi para Arena Barueri por show de Gilberto Gil

O Palmeiras pediu para a CBF a mudança de local da partida contra o Corinthians, no dia 12 de abril, pela 3ª rodada do Brasileirão, às 18h30 (de Brasília). Inicialmente ela estava marcada para o Allianz Parque, mas deve ser disputada na Arena Barueri.

O que aconteceu

O Palmeiras fez o pedido de mudança do local para a Arena Barueri por que não tinha a possibilidade de mudança de data. Haverá um show de Gilberto Gil, no Allianz Parque, na mesma data.

O jogo não poderia acontecer no domingo, pois o São Paulo joga no dia no Morumbis e ainda tem um confronto na quinta-feira da semana anterior.