Palmeiras: Indicação de Abel volta após 2 meses e deve ganhar mais chances

Giay foi contratado por R$ 40 milhões junto ao San Lorenzo no ano passado como uma grande promessa, mas ainda não conseguiu se firmar na posição. No ano passado foram apenas 12 jogos disputados e, nesta temporada, apenas 5 (dos 17 que o Palmeiras disputou).

Abel indicou o jogador após os confrontos contra o time argentino na fase de grupos da Libertadores. O Atlético de Madri tinha interesse em Giay, mas o jogador escolheu o Palmeiras com a justificativa de que era muito jovem e precisava ficar mais um período se formando como atleta. Os outros departamentos do clube também aprovaram a chegada do lateral.

Apesar da oscilação desde que chegou, a comissão técnica e a direção do Palmeiras contam com Giay. O atleta demorou a se adaptar por causa da idade e mudança de país, mas segue nos planos — o mesmo não aconteceu com Caio Paulista, por exemplo, que era a terceira opção da lateral-esquerda e foi negociado com o Atlético-MG.

O lateral comemorou os minutos que recebeu no fim de semana, e ressaltou que a equipe vai reencontrar os bons resultados após os tropeços — já são três jogos sem vitórias (os dois jogos contra o Corinthians na final do Paulistão e contra o Botafogo).

Estou feliz por ter somado minutos que necessitava e que vêm para mim em uma boa hora. Houve muitas mudanças, saídas e entradas de jogadores. Creio que, com paciência, trabalho e humildade, tudo vai tomando forma e os bons resultados vão sair porque temos grandes jogadores e uma grande equipe.

Giay, em entrevista à TV Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Sporting Cristal, no estádio Nacional do Peru, em Lima, pela estreia da fase de grupos da Copa Libertadores