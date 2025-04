Palmeiras bate casa do bilhão e encurta distância para receitas do Flamengo

A visão do Flamengo sobre receitas

"O patamar de receitas foi atingido em função da conquista da Copa do Brasil e do crescimento de receitas comerciais, que compensaram a queda nas receitas de matchday. No entanto, houve queda na receita com a venda de atletas, o que se refletiu na redução da receita bruta total em relação ao ano anterior".

A visão do Palmeiras sobre as receitas

"Para manter a capacidade de investimento no futebol, na infraestrutura física, tecnológica e social, a gestão buscou a manutenção e ou elevação de suas receitas recorrentes, alavancou os novos negócios e, sem comprometer o seu principal "core" (futebol), realizou receitas de venda de atletas, permitindo elevados investimentos em formação de talentos em todos os segmentos do futebol, bem como, equilibrando receitas e despesas no Clube Social e esportes não profissionais".

Os saltos do Flamengo

O Flamengo faturou mais com premiação do que em 2023 porque ganhou a Copa do Brasil, enquanto ficou com o vice em 2023 — ano em que não conquistou um título sequer.