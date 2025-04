Cano castiga maior vítima, bate recorde, e Flu vence Once Caldas na Sula

O argentino se tornou o artilheiro do Fluminense em competições internacionais. Ele chegou a 21 gols e deixou Fred para trás — eles estavam empatados com 20.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

A partida foi a primeira do Fluminense após a demissão de Mano Menezes. Marcão, auxiliar fixo do clube, foi quem comandou a equipe.

A vitória colocou o Fluminense na liderança provisória do grupo, com três pontos. O Once Caldas aparece no último lugar, com zero. GV San José e Unión Española, os outros times da chave, se enfrentam apenas na quinta.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo. O Tricolor das Laranjeiras encara o Bragantino, no Maracanã, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão.

Os dois times voltam a jogar pela Sul-Americana na próxima semana. O Fluminense recebe o GV San José, na quinta-feira, às 21h30, no Maracanã. O Once Caldas visita o Unión Espanha, na quarta-feira, no mesmo horário.

Como foi o jogo

O Fluminense foi a campo com: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Canobbio, Arias e Cano. O Once Caldas teve como titulares: Aguirre; Cardona, Malagón, Patiño e Cuesta; Rojas, Mateo García e Alejandro García; Barrios, Moreno e Zapata.