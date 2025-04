Morre Leandro Domingues, ex-Vitória e Cruzeiro, aos 41 anos

O ex-jogador Leandro Domingues morreu nesta terça-feira aos 41 anos. A causa da morte não foi divulgada.

O que aconteceu

Leandro foi diagnosticado com câncer no testículo em 2022.

O Vitória lamentou a morte do ex-jogador. O meia foi revelado na base do clube e conquistou títulos pela equipe, entre eles seis taças do Campeonato Baiano (2002, 2003, 2004, 2005, 2009 e 2016).