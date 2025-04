Hernan: Pedido de desculpas partiu de Abel e causa alívio no Palmeiras

O pedido de desculpas de Abel Ferreira à torcida do Palmeiras partiu do próprio treinador e causou alívio imediato no ambiente do clube, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O bastidor interessante dessa história do pedido de desculpas é que foi uma iniciativa do Abel. O Abel é muito bem assessorado, ele tem assessoria particular, tem assessoria do Departamento de Comunicação do Palmeiras, que é muito competente, mas a ideia partiu dele, do próprio punho, de falar 'eu pisei na bola'.