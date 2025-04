Flamengo muda estratégia em negociações e vê avanços em renovações

O processo, por exemplo, foi utilizado pelo diretor de futebol, José Boto, na renovação de Erick Pulgar e agora também nos casos de Gerson e Varela. O camisa 8 tem contrato até dezembro de 2027, enquanto o uruguaio apenas até o fim desta temporada.

Antes travada, a negociação com Gerson tem caminhado nos últimos dias. O Flamengo acena com um aumento salarial ao jogador, que desde que retornou ao clube segue com os mesmos valores de vencimentos.