Fla decide não transmitir jogos do sub-15 e sub-17: 'Proteger os jovens'

Após repaginar sua TV, o Flamengo decidiu não transmitir mais os jogos das categorias sub-15 e sub-17.

O que aconteceu

A decisão tem como objetivo preservar os jovens da exposição. O clube entende que, desta maneira, terá um ambiente mais seguro e controlado.

As partidas do sub-20 seguirão sendo transmitidas, assim como do futebol feminino.