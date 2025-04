Palmeiras bate R$ 4 milhões em bônus com titularidade e cavada de Endrick

Endrick fez o Palmeiras chegar à marca de R$ 4,2 milhões em bônus com a sua venda. O atacante foi titular e marcou um gol pelo Real Madrid no jogo contra a Real Sociedad, nesta terça-feira, pela volta da semifinal da Copa do Rei.

O que aconteceu

O Palmeiras garantiu mais R$ 461,9 mil somente com a titularidade de Endrick. O Real tem de pagar 75 mil euros toda vez que o jovem criado no Alviverde começa uma partida.

Os outros R$ 215,5 mil do dia foram garantidos com o gol marcado pelo brasileiro. Ele recebeu cara a cara com o goleiro e deu uma cavadinha para empatar o jogo no primeiro tempo — o Real perdia por 1 a 0. Os Merengues pagam 35 mil euros ao Palmeiras a cada tento do atacante.