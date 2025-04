Efeito Neymar: Santos vê 'novo Soteldo' após casos de indisciplina

O efeito Neymar fez Soteldo apresentar uma nova postura no dia a dia do Santos.

O que aconteceu

Soteldo entendeu seu papel de coadjuvante após a chegada do protagonista Neymar no início do ano.

O venezuelano, vira e mexe envolvido em casos de indisciplina, aceitou que o "estrelismo" não teria espaço no Santos de Neymar e mudou sua conduta.