Conmebol adota novas regras contra cera de goleiros e pressão na arbitragem

A Conmebol anunciou que vai implementar, a partir de hoje, as novas regras do futebol em todos os seus campeonatos, como a Libertadores e a Sul-Americana. Entre as novidades estão as medidas de combate à cera dos goleiros e de que apenas capitães podem falar com a arbitragem.

O que aconteceu

A entidade sul-americana informou que adotou as alterações nas Leis do Jogo aprovadas na 139ª Assembleia Geral Anual da IFAB (International Football Association Board), realizada em 1º de março. Ao todo, quatro regras sofreram mudanças.

Uma delas é que os goleiros só poderão segurar a bola por no máximo oito segundos nas competições da Conmebol. Caso ultrapassem o tempo, serão penalizados com um escanteio a favor do time adversário. O árbitro levantará a mão para informar a contagem regressiva de cinco segundos. Essa norma visa impedir atrasos desnecessários na reposição do goleiro e acelerar o jogo.