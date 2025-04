'Futebol une, não divide': Conmebol faz ação contra racismo antes de jogos

A bola não se move como um símbolo de repúdio à discriminação, ao racismo e à violência, pedindo às pessoas que vivam este festival com paixão e respeito. Com esta iniciativa, a Conmebol reafirma seu compromisso com a luta contra estes flagelos sociais que afetam o futebol. Comunicado da Conmebol nos estádios

A transmissão exibiu uma mensagem a mensagem "Basta de Racismo".

A Conmebol divulgou um vídeo nas redes sociais com jogadores de diversos clubes. Enner Valencia (Internacional), Marlon Freitas (Botafogo), Weverton (Palmeiras), Breno Lopes (Fortaleza) e Tinga (Fortaleza) foram os brasileiros que apareceram.

O futebol une, não divide. Juntos, vamos construir um futebol livre de racismo, violência e discriminação. Junte-se à luta! Conmebol, nas redes sociais

Ação após caso recente

Luighi, do Palmeiras, foi alvo de racismo no Paraguai no mês passado. Torcedores imitaram macaco e cuspiram em direção ao jogador durante uma partida do Alviverde contra o Cerro Porteño pela Libertadores sub-20.