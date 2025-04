Pressão, desfalques e mais: como brasileiros chegam para estreia na Liberta

A fase de grupos da Copa Libertadores começa hoje, e sete brasileiros iniciam a busca pelo título sul-americano. Veja como Bahia, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo e Palmeiras chegam para a primeira rodada.

Bahia

De volta à Liberta após 35 anos, o time baiano irá para a sua quarta partida pela competição continental. O clube avançou na fase preliminar com triunfos sobre The Strongest e Boston River e enfrenta o compatriota Internacional na quinta-feira, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo F. O Bahia vem de empate em casa com o Corinthians pelo Brasileirão.

Botafogo

O atual campeão sul-americano chega embalado e elogiado pelo técnico Renato Paiva. Apesar do empate sem gols com o Palmeiras, fora de casa, pelo Brasileirão, o comandante destacou o "grupo de campeões" e afirmou que "em vários momentos tiveram demonstrações de talento". Os cariocas encaram a Universidad do Chile na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), fora de casa, pelo Grupo A.