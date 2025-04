Hulk quase faz gol olímpico, Atlético-MG bate na trave e empata na estreia

Cienciano e Atlético-MG empataram por 0 a 0, nesta terça-feira, no Peru, na estreia das equipes na Copa Sul-Americana 2025. Hulk arriscou gol olímpico e parou na trave oposta, em uma das melhores oportunidades do Galo na partida.

Além de Hulk, Fausto Vera, pelo Galo, e Estrada, pelos donos da casa, pararam no travessão. Com o empate, as equipes conquistaram seus primeiros pontos no torneio e se mantiveram na segunda e terceira posição do grupo H, abaixo do Caracas, que venceu o Deportes Iquique por 2 a 1.

As equipes voltam aos gramados pela Sul-Americana na próxima semana: o Cienciano vai à Venezuela para confronto contra o Caracas às 19h (de Brasília), na terça-feira (08), enquanto o Galo recebe o Deportes Iquique na quinta-feira, às 21h30.