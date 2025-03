Vegetti dá aula a Flaco, Calleri e Juninho, que foram 'vilões' na rodada

A primeira demissão

O Fluminense já abriu os trabalhos do RH no Brasileirão. Mano Menezes foi demitido e nem viajou para a Colômbia, onde o tricolor estreia pela Sul-Americana, contra o Once Caldas.

O capítulo final, diante do Fortaleza, teve uma substituição com 13 minutos de jogo. Tirou Serna, pediu desculpas e admitiu que errou. Sem contar a falta de produtividade do Flu depois de 13 dias de treinamento.

Desta vez, a diretoria não esperou passar sufoco no Z4 (como no ano passado) para demitir treinador.

A primeira expulsão

Foi sem querer. Mas Everton Ribeiro inaugurou a lista de expulsões do Brasileirão. Pisou no calcanhar de Talles Magno, do Corinthians, e levou o segundo amarelo. O Bahia se fechou, mas não sustentou o triunfo até o final, na Fonte Nova.