São Paulo inicia Libertadores com técnico pressionado, dúvida e 9 em baixa

O São Paulo iniciará a sua campanha na Copa Libertadores 2025 pressionado, com o técnico Luis Zubeldía ameaçado, desfalques importantes e o seu artilheiro, principal esperança de gols, em baixa. O time tricolor estreia quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), contra o Talleres, da Argentina, no Mario Alberto Kempes.

O que aconteceu

Luis Zubeldía entra em campo ainda mais pressionado. O técnico foi chamado de 'burro' pela torcida após o empate sem gols com o Sport no Morumbis e ganhou a 'sombra' de Dorival Jr., demitido da seleção brasileira e que vem sendo cotado para o cargo no Tricolor.