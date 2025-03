Marcos questiona futuro de Abel no Palmeiras: 'já está cavando a saída?'

Marcos via Instagram falando sobre o Abel Ferreira. pic.twitter.com/AwyooxK1Cd -- Gustavo Terini (@gustavoterini) March 31, 2025

O Palmeiras estreou no Brasileirão com um empate sem gols com o Botafogo, e o time foi vaiado. Na coletiva após o jogo, Abel Ferreira alfinetou os torcedores palmeirenses.

Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025. No fim de janeiro, após derrota para o Novorizontino, o técnico português chegou a dizer que vai para o seu último ano no Brasil.

O que disse Abel Ferreira

Logo no início da coletiva, Abel Ferreira enalteceu o Botafogo dizendo que é uma equipe que está "no nível" do Palmeiras. O técnico ainda citou que a torcida do Botafogo apoiou a equipe carioca no Allianz, gritando "Somos campeões". O técnico alfinetou a torcida palmeirense ao se referir a este momento.