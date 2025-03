Santos: Caixinha conversa com Zé Rafael e decide onde reforço vai jogar

Zé Rafael concorda com a visão do técnico, apesar de ter se colocado à disposição para atuar como primeiro volante e também como armador.

Zé, hoje aos 31 anos, chegou ao Palmeiras como meia, virou segundo volante e terminou sua vitoriosa passagem como camisa 5, mais marcador e à frente da defesa.

O Santos está ansioso para ter Zé Rafael à disposição. Comissão técnica e diretoria entendem que ele é capaz de fazer a diferença para o Peixe.

Zé se recupera de uma cirurgia na coluna e deve voltar a jogar entre maio e junho. As dores o incomodavam no Palmeiras, e a limitação fez com que ele virasse reserva de Abel Ferreira.

Zé Rafael assinou com o Santos até dezembro de 2027. O Peixe investiu pouco mais de R$ 15 milhões.