Garro diz que vai tratar lesão após jogar no sacrifício: 'Muita agulha'

O meia Rodrigo Garro, do Corinthians, afirmou à ESPN que ficará um tempo afastado dos gramados enquanto se recupera da inflamação no joelho direito após ter jogado a final do Paulista no sacrifício.

Depois do que aconteceu no treino eu falei: 'Vou jogar a final do jeito que for e vou parar'. Tenho 27 anos e uma carreira pela frente. Do jeito que meu joelho está, eu não consigo ser o Garro do ano passado. Não sei quanto tempo vou parar, mas não acho que seja muito. Tem que desinflamar meu joelho, tem muita agulha ali. Fiz muita coisa para conseguir jogar.

Rodrigo Garro, à ESPN

Rodrigo Garro, do Corinthians, durante o jogo contra a UCV, pela Libertadores Imagem: Roberto Casimiro/Ag. Estado