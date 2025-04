Bragantino reage, martela e empata com o Ceará na estreia no Brasileirão

As equipes voltam aos gramados no próximo final de semana: o Ceará recebe o Grêmio às 18h30 (de Brasília) de sábado, enquanto o RB Bragantino vai ao Rio de Janeiro para duelo contra o Fluminense no domingo, às 16h.

Três gols e vitória do Ceará na primeira etapa

O Ceará abriu o placar com 11 minutos e ampliou aos 23 da primeira etapa. O embalado Pedro Raul recebeu lindo passe de Dieguinho de frente para a grande área, enquanto bastou ao camisa 9 chutar forte de esquerda e colocar os visitantes na frente. Lucas Mugni cobrou escanteio para Marllon subir e, de cabeça, concluir contra o gol de Cleiton.

Com 46 minutos, o RB Bragantino diminuiu com Laquintana, de rebote. Juninho Capixaba cruzo,u e Eduardo Sasha cabeceou, mas o goleiro Bruno Ferreira conseguiu a defesa. A bola sobrou para o ponta-direita finalizar e deixar a vantagem menor para que os donos da casa buscassem na segunda etapa.

O Massa Bruta pressionou e conseguiu o empate

Os donos da casa tomaram conta do segundo tempo e empataram aos 47 da segunda etapa. Lucas Barbosa, que entrou nos 45 minutos finais, entrou pela ponta direita e cruzou rasteiro para Eric Ramires vir de fora da área, finalizar forte e empatar. O Ceará acabou perdendo o controle sobre o confronto e deixou o RB Bragantino finalizar com perigo por mais de uma vez.