Ralf quebra seca de 20 anos do Vila Nova: 'Título mais importante da vida'

Aos 40 anos, o volante Ralf, campeão da Libertadores e do Mundial com o Corinthians em 2012, vibrou com a conquista do Campeonato Goiano após duas décadas de jejum do Vila Nova.

O que aconteceu

O veterano afirmou que o título foi o mais importante de sua carreira. O Vila venceu o Anápolis por 3 a 0 na noite de ontem, revertendo a derrota por dois gols sofrida no jogo de ida, e voltou a conquistar o Goiano.

O clube não vencia o Estadual desde 2005. Apesar de ser o terceiro maior campeão de Goiás, a equipe vivia a sua maior seca do campeonato. Agora, conquistou sua 16º taça.