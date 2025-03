Quem era Leandro Lima, irmão de ex-Corinthians e que morreu aos 23 anos

Leandro Lima era atacante e irmão de Leo Jabá, ex-Corinthians Imagem: Reprodução;Instagram/lelima.8

Leandro começou na base da Ponte Preta, fez sua estreia profissional no São Bernardo e defendeu outras equipes antes de deixar o Brasil. O atacante passou pelas categorias de formação de Fluminense, Oeste e Bahia. Seu último time no país foi o União Mogi, pelo qual marcou sete gols em nove confrontos pela Série A2 do Paulistão em 2022.

Na Europa, o brasileiro também atuou no futebol georgiano pelo Samgurali Tskaltubo. Ele esteve emprestado ao time em 2023, jogou 12 vezes e não marcou gol. As informações são da plataforma especializada OGol.

Irmão de Léo Jabá

Leandro era três anos mais novo que Léo Jabá. Ele era da safra de 2001, enquanto o irmão nasceu em 1998.

Os dois não chegaram a jogar juntos. O irmão mais velho foi formado na base do Corinthians e só chegou ao São Bernardo em 2023, quando o mais novo já havia saído do clube.