Atacantes vivem seca no Palmeiras e 'maldição da camisa 9' segue forte

Estêvão é o principal desafogo do Palmeiras, mas tem sofrido para se livrar da marcação adversária. O atacante ainda busca seu primeiro gol em clássicos e levou um "puxão de orelha" de Abel Ferreira após a derrota para o Corinthians pela ida da final do Paulistão.

Flaco López virou reserva após a contratação de Vitor Roque, mas já era cobrado por Abel. O argentino é o vice-artilheiro do time, com quatro gols, foi para o banco a partir das semis do Paulistão e está longe do desempenho de 2024, quando foi o artilheiro do Estadual, com dez tentos.

Vitor Roque busca o primeiro tento pelo clube paulista, e Abel pediu calma. O camisa 9 chegou a quatro jogos pelo Palmeiras, sofreu dois pênaltis, mas ainda não conseguiu resolver a falta de eficácia do Alviverde.

Os gols do Palmeiras em 2025:

Maurício e Estêvão: 5 gols

Flaco López: 4 gols

Richard Rios, Facundo Torres, Raphael Veiga, Thalys: 2 gols cada

Gustavo Gómez, Luighi, Allan: 1 gol cada

Ataque deve mudar ao longo da temporada

Paulinho avança em recuperação e deve estar à disposição de Abel Ferreira em breve. O atacante, contratado em janeiro, se recupera de uma cirurgia na perna e já participa de treinamentos com o restante do grupo.