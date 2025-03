Lesionado, Neymar vai a jogo da Kings League, xinga, vibra e vence Ludmilla

Neymar trata lesão muscular na coxa esquerda. Ele sentiu o problema no jogo contra o Bragantino, em 2 de março, pelas quartas de final do Paulistão. Desde então, não defendeu mais o Santos e foi cortado da seleção brasileira após ser chamado na última convocação.

Neymar na Kings League Brasil

Neymar foi anunciado como um dos presidentes da Furia em fevereiro. Ele tem o cargo apenas na equipe de futebol de 7.

A Furia fez parceria com o Podpah para as transmissões dos jogos com câmera exclusiva no YouTube, no canal MadHouse TV. Uma câmera é colocada onde ficam os presidentes e convidados da equipe, e os integrantes são microfonados.

Neymar é mais um astro do futebol mundial a participar da Kings League. A competição, que tem o ex-zagueiro Piqué como um dos fundadores, já conta com nomes como Agüero, Hazard e Casillas.

A Kings League tem regras diferentes. Além do pênalti destinado ao presidente, cada equipe tem direito a uma carta surpresa, que pode ser ativada a qualquer momento e pode conter um shootout, o "roubo" do poder adversário, exclusão de um rival e outros elementos surpresas. Nos minutos finais, cada gol vale por dois.